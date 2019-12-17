أبوحتة يطالب بمنح منتدى شباب العالم والرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام

قال الدكتور نور أبوحتة، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس في التاريخ الحديث يقود ثورة فكرية لإعلاء القيم الإنسانية ونبذ العنف والتعصب والتطرف، وخلق مجتمعات تنعم بالسلم والسلام.



وأوضح أبوحتة، في تصريحات له على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، أن المنتدى ملحمة وطنية تجابه التطرف وتعزز مفهوم الثقافة والفن والتسامح، ونقطة انطلاق لتعزيز قيم الحوار ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء، وآلية مهمة ترسخ الإلهام، وتسهم في بث الأمل في نفوس الشباب.



وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، بضرورة منح المنتدى جائزة نوبل للسلام، وذلك لما أصبح يمثله من ركيزة أساسية وفاعلة في تعزيز مبادئ القيم الإنسانية، وصناعة سفراء للسلام بجميع دول العالم، مؤكدا أن ثمار هذا الحدث الضخم ستعود بالطبع على جميع دول العالم؛ وسنصل في النهاية لمجتمعات خالية من الصراعات والحروب والفتن الطائفية والحروب الداخلية، وتتلاقى المجتمعات على المحبة والسلام.



وأشار أبوحتة، إلى الموضوعات التي تضمنتها ورش عمل المنتدى وما مثلته من تعبير حقيقي عن التحديات التي تواجه العالم كله وليس مصر وحدها، حيث إنه إذا نظرنا لقضية الإرهاب، سنجد أن العالم كله يعاني من ويلاته، كما أن قضية الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة ملحة للنهوض بالمجتمعات للحاق بركب التنمية الحقيقية.



وأضاف أن ورش العمل وضعت خطة متكاملة لمواجهة التحديات المشتركة، كما أنها وضعت الجميع أمام مسئولياته في ضرورة التوصل لحلول للأزمات والقضايا العالقة التي تهدد حياة الشعوب؛ وأن أهم ما يميز ذلك هو أن قرابة 7 آلاف شاب اجتمعوا من دول العالم المختلف تحت راية واحدة وهدف واحد ليثبتوا للجميع أن قاموس الشباب لا يعرف المستحيل، وأن المستحيل هي الذي تصنعه النظم السياسية التي تعلي مصالحها الشخصية فقط.