"أحلام على حافة اليقظة".. جديد جمال بربري عن دار حسناء

صدر حديثا عن دار حسناء للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "أحلام على حافة اليقظة" للقاص والروائي جمال فتحي بربري.



وقال جمال بربري في تصديره للرواية: "هى أحلامنا التى لم تتحقق بعد ثورة يناير وأحلام البسطاء فى عيشة أفضل".



بدأت بقصة عامل الترحيل الذى سقط من فوق السقالة الخشبية ومات تاركا من خلفه أسرة كانت فى انتظار ما سوف يأتى به لاطعام الصغار، ثم تتوالى حكايات العذاب والألم فى باقى سطور المجموعة، ولم يبق سوى أن نحلم ونحن مستيقظون لعل وعسى يتحقق حلم واحد بسيط.



يذكر أن جمال بربري قاص وروائي مصري صدرت له من قبل مجموعات قصصية هي، "الجدران"الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2104، "أحزان لا تجد من يكتبها" دار النسيم للنشر والتوزيع عام 2015، "مشكاة الوجع " دار إبداع للنشر والتوزيع 2016.



مجموعة قصص قصيرة جدا "بورتريهات سريالية" من الهيئة العامة للكتاب (سلسلة كتابات جديدة) عام 2017، مجموعة قصصية مازالت لدىّ أحزان أخرى دار غراب للنشر والتوزيع 2019، ورواية وحيدة هي " دوائر مغلقة" دار الكلمات للنشر والتوزيع الجزائر 2019.