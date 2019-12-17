أسقف شمال سيناء يختتم زيارته لإيبارشية سيدني 24 ديسمبر

يترأس الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة بسيدني 20 ديسمبر الجاري.



يأتي ذلك خلال زيارة أسقف شمال سيناء إلى إيبارشية سيدني، التي بدأها 26 نوفمبر الماضي، لتفقد الإيبارشية ومتابعة شئونها، المقرر أن يختتمها في 24 ديسمبر الجاري.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.