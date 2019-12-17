أول فتاة ترأس اتحاد طلاب جامعة: #منتدى_شباب_العالم وضع مصر على طريق العالمية

أعربت المهندسة إيمان راغب، أول فتاة في مصر ترأس اتحاد جامعة، وهي جامعة كفر الشيخ، والتي كرَّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ سعادتها لحضورها منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مؤكدة أن وجودها في حدث كبير مثل هذا شرف كبير.



وقالت "راغب" في تصريحات لـ"الدستور": "منتدى شباب العالم أصبح حدث عالمي وضع مصر على طريق العالمية، وجعلها رائدة في مختلف المجالات"، معقبة: "مصر أصبحت المنارة لجميع الدول".



ومنتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفي إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية، وانطلق المنتدى في نسخته الثالثة السبت ١٤من ديسمبر ويستمر حتى ١٧ من الشهر الجاري.