كشف غموض سرقة سيارة تابعة لشركة مقاولات فى سوهاج

كشف قطاع الأمن العام عن غموض اختفاء سيارة تابعة لشركة خرسانة وسائقها، وتبين أن سائقًا مفصولًا اتفق مع آخر على سرقة السيارة وقتل قائدها في سوهاج.



تلقى مركز شرطة أخميم بلاغًا من موظف بشركة خراسانات جاهزة 30 سنة، ومقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بالعثور على سيارة "نقل - بمب" خاصة بالشركة والسابق خروجها بقيادة سائق 43 سنة لإفراغ حمولة خراسانية بدائرة مركز المنشأة ولم يعد بالسيارة واتهام قائدها بالاستيلاء عليها.



وتزامن مع ذلك بلاغ من شقيق سائق السيارة 45 سنة، بغياب شقيقه، واتهم سائقًا سابقًا بذات الشركة 44 سنة ومقيمًا بدائرة المركز بالتسبب في اختفائه.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج لكشف غموض الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق السابق واعترف بفصله وعدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة، وعقد العزم على الحصول على مستحقاته، فاتفق مع شخص آخر مقيم بدائرة مركز نجع حمادي أمن قنا للاستيلاء على السيارة نظير مستحقاته، واستهدفا السيارة محل البلاغ للحصول عليها، إلا أن قائدها قاومهما فتعديا عليه بالضرب بمفتاح عجلة سيارة، ما أدى إلى وفاته في الحال وتخلصا من الجثة بمزرعة بالصرف الصحي بدائرة المركز "تم الإرشاد عنها ".

وعقب ذلك اصطحاب السيارة إلى شقيق المتهم الأول 50 سنة لبيعها بمعرفته، وقام بتركها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أمن القليوبية لحين التصرف فيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.