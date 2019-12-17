لحظة وصول السيسي وقرينته الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار قبل قليل، قاعة المؤتمرات للمشاركة في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019، فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ، وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.



وشهد المنتدى، هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما ضم العديد من الفعاليات الجديدة.



وخلال المؤتمر تم تنظيم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يجرى تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية، التي تناقش العديد من القضايا المهمة، منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

