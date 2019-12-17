سيدة تنجب 5 توائم في أسيوط

نجح فريق طبي بمحافظة أسيوط في إجراء عملية وضع قيصرية لسيدة حامل في 5 توائم أحدهم ذكر.



وقال الدكتور وليد عبدالبديع، إخصائي النساء والتوليد بمستشفي ديروط العام قائد الفريق الطبي، إن السيدة وصلت إلى المركز الطبي في منتصف الشهر الثامن وتظهر عليها علامات الوضع، نظرا لما تشكله الحالة من خطورة نظرا لحمل السيدة في 5 توائم تم خضوعها لعملية جراحية قيصرية سريعة للحفاظ على الأجنة والأم.



وأوضح الدكتور وليد أن السيدة تبلغ من العمر ٢٤ عاما مقيمة بإحدى قري مركز ديروط وهذا الحمل هو الثاني للسيدة ونظرا لرغبتها تناولت أدوية تنشيط البويضات، مشيرا إلى أن يكون السبب في حملها بأكثر من توأم.



وأضاف إخصائي النساء والتوليد أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة لوضع أكثر من ٣ توائم.



وقال الدكتور محمد الشيخ، إخصائي الأطفال، إن الأطفال تم وضعهم في حالة صحية جيدة وإن أحجامهم تتراوح ما بين ١ كيلو إلى ٢ كيلو، وتم وضعهم في الحضانات لتلقي العلاج اللازم حتي يتمكنوا من الممارسات الطبيعية.



وأوضح الشيخ أنه تتم متابعة حالة الأطفال بشكل دوري ومستمر وتقديم الرعاية الصحية لهم حتي يتماثلوا للشفاء العاجل.