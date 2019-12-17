"المصريين" الأحرار يطلق حملة "احنا مين" للحفاظ على الهوية الوطنية

عقد حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة، اجتماعًا تنظيميًا، لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة، وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتنفيذا للاستراتيجية العامة للحزب.



جاء ذلك بحضور رائد مقدم أمين قطاع شمال القاهرة، عضو الهيئة العليا، واستعرض الاجتماع أداء الفترة الماضية وتقييم نقاط القوة ومواطن الضعف، والناتج الإيجابي في خدمة المواطنين خلال الفترة الأخيرة في قطاع التموين والتضامن الاجتماعي بالإضافة للخدمات الفردية.



وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة عمل متكاملة وإطلاق سلسلة من الندوات التثقيفية بهدف ترسيخ الهوية الوطنية تحت عنوان "احنا مين؟"، ضمن تحركات الحزب للعمل على استعادة الشخصية المصرية إلى سابق عهدها في كافة المناحي، وتعريف النشء بتاريخ بلادهم.