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منوعات

روسيا تصنع ألغامًا ذكية وإنسانية جديدة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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يعمل المهندسون الروس على إتمام تصميم الألغام متعددة المهام والألغام الذكية والإنسانية.

أعلنت شركة "تيخماش" أنها ستكون جاهزة بحلول أكتوبر المقبل لإنتاج لغم "بي تب أم – 5" متعدد الأغراض وعنقود من الألغام من طراز " كا بي تي إم – 5"، وذلك في إطار مشروع " نوكاوت -5" التقني التصميمي.

وقال مدير عام الشركة، فلاديمير ليبين، إن الألغام الجديدة بمقدورها تدمير الدبابات وناقلات الجند والمشاة في آن واحد، وأن هناك تصاميم أخرى ربما ستتحقق في إطار المشروع المذكور.

ومن بينها لغم "بي أو إم- 3" الذكي الواعد المسمى بـ"لغم إنساني" لقدرته على تدمير ذاته بذاته.

ويخصص هذا اللغم، حسب فلاديمير ليبين، لزرع حقول الألغام في طريق تقدم المشاة المعادية، ويتم التحكم فيه عن بعد. وبعد مرور وقت معين من زرعه ينفجر اللغم ذاتيا، الأمر الذي لا يتطلب استدعاء مهندسين عسكريين لإزالة حقل الألغام.

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