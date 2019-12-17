نصف مليار يورو من البرلمان الأوروبي للأردن

قال السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة، الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية على منح الأردن قرضًا ميسّرًا بفوائد مخفضة بقيمة 500 مليون يورو؛ لدعم الاقتصاد الأردني والتخفيف من الآثار السلبية لأزمات المنطقة، مؤكدًا أن هذا القرار تقدير كبير للأردن وقيادته في المنطقة.



ذكرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) أن المفوضية الأوروبية تبنت مقترحا لتقديم المبلغ للمملكة كقرض ميسّر ضمن برنامج المساعدة الكلي لتحفيز النمو والاستثمار وإيجاد فرص العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.