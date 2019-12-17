عاهل البحرين في يوم الشهيد: مناسبة مفعمة بالفخر لأبناء المملكة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية ذكرى يوم الشهيد المقترنة بأعياد البحرين الوطنية باعتبارها مناسبة مفعمة بالاعتزاز والفخر لأبناء المملكة جميعًا.



قال حمد بن عيسى، في كلمة الثلاثاء، خلال الاحتفال بمراسم يوم الشهيد: "يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معًا بذكرى يوم الشهيد، في مناسبة وطنية عزيزة لجميع شهدائنا الأبرار من رجال البحرين المخلصين".



وأكد أن يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام، سيظل مناسبة مشرقة في مسيرة البحرين الوطنية، مشيرًا إلى أن كل شهيد من هؤلاء الأبطال فخر لأهله وإخوانه في السلاح.



أضاف: "الشهداء سطروا بأحرف من نور أسمى معاني الشجاعة والتضحية على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية الظافرة".



وشدد على أن أُسر الشهداء لا يقلون بطولة عن أبنائهم، حيث ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية، موضحًا أن البحرين وهي تشق طريقها نحو المزيد من التطور والرقي تعكس للعالم أنها أرض التآخي، قامت منذ نشأتها على قيم السلام والمحبة مع الجميع.