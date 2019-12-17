السيسي يخاطب شباب العالم: الهُوية لا تنتزع والبنادق يجب أن تسكت

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاء مفتوحا مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات، حيث رحب الرئيس السيسي بهم وأبدى سعادته بوجودهم من أجل التشاور وتبادل الحديث، والتعرف على ظروف ودول مختلفة.



وتناول لقاء الرئيس السيسي مع شباب العالم، العديد من المحاور التي تم التطرق لها، ويرصد "الدستور" أبرز هذه المحاور.



• الهوية الكردية

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجاباته على أسئلة الشباب المشارك في اللقاء المفتوح، بالرد على فتاة كردية، حول سؤالها عن الصراعات في العالم والأقليات، ودور حقوق الإنسان في ذلك.



وجاء رد الرئيس السيسي بأن الهوية الكردية لا يمكن محوها، مشددا على أن الشعب الكردى عاش في معاناة على مدار 60 عاما مضت، قائلًا: "من 80 سنة حصل تقسيم للدولة الكردية القديمة وأفرزت الواقع اللي إحنا فيه في سوريا وتركيا والعراق وإيران وغيرها".



وأكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ هوية شخص آخر، قائلًا: "محدش يقدر ياخد هوية حد أو يغريها.. بدليل بعد السنين دى بتتحدثي في الأمر ده والإجراءات اللي فاتت كانت كفيلة بالتغيير أو بالطمس والتغيير ولكن ده محصلش ومش هيحصل".



• جسور السلام

أشار الرئيس السيسي إلى أن جسور السلام بين الدول ستمتد بالرغم من وجود أي سبب أو عائق، قائلا: "الجسور ستمتد غصبًا عن الناس لكن بالسلام".



وتابع: "لو عندي مجموعة عاوزة تنفصل عن الأمن القومي للدولة لن أقبله بغض النظر عن وجاهة الطرح فهو لا يُقبل.. شوفوا التجارب الموجودة للدول التى انفصلت.. الدولة مقوماتها كبيرة جدا.. لو أنا دولة مساحتها 2 مليون وليا جيش واحد وحكومة واحدة لما ننقسم لاثنين يضرب في 2 طيب، هل قدراتنا تسمح ببناء ده ولا نبقى دول هشة وضعيفة وغير قابلة للاستمرار وأنا إنسان مسالم جدا مش معنى مسالم أن أنا مش مقاتل، ولكن أنا مقاتل عندما يفرض عليا القتال بأشرس مما تتصورون".



• فرص الشباب في المناصب الحكومية

أشار الرئيس السيسي، إلى أنه أعطى فرصة لشباب الأحزاب للحصول على مناصب تنفيذية، قائلا: "على القادة أن تنظر لشعبها بتجرد بغض النظر على التوافق من عدمه.. وليس الهدف أن تكون معى فى كل شيء.. ولابد من إعطاء فرصة للشباب من أجل مصر، ويتم إطلاعهم على الواقع وما يوجد داخل بلدنا".



وأكمل الرئيس السيسى: "أتمنى من المحافظين والوزراء إعطاء الفرصة لجيل الشباب.. محدش يقول الشباب يزاحمنى.. يجب أن لا نحجب عن الشباب الخبرة أو المعلومة.. وعلينا العمل على تدريبه.. وعملنا في هذا الموضوع دون الانتظار وبدأنا في تعيين الشباب".



• مبادرة إسكات البنادق

وفي لقائه مع عدد من الشباب، أكد الرئيس السيسي أنه سيُطلق العام القادم، مبادرة إسكات البنادق، قائلا: "إحنا بنساعد علشان دور مصر مينتهيش بأننا نسلم رئاسة الاتحاد لجنوب إفريقيا، ونستمر في دعمنا لجنوب إفريقيا في عملها في هذا الأمر ومساعينا في إنهاء الأزمات الموجودة، والمعنى إلى حد كبير كمؤسسات الاتحاد الإفريقى، مجلس السلم والأمن في إفريقيا، والقوة الإفريقية التي تستخدم لحفظ السلام، ولجنة التنبؤ بالمنازعات، أو لجنة الحكام أو صندوق السلام، وكل هذه عبارة عن كيانات معنية بإدارة التغلب على النزاعات الموجودة في إفريقيا".



• الإرهاب

وبين الرئيس السيسي خلال كلمته أن الإرهاب فكرة من أجل دول تقاتل بعضها دون أن تحقق أي دولة نجاحا بسبب هذا القتال، موضحًا أن الإرهاب خلال السنوات الماضية يسعى لتعجيز طاقة حركة مصر إلى الأمام.