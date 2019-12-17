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فن

أحمد زاهر يحتفل ببدء تصوير "البرنس"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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احتفل الفنان أحمد زاهر، ببدء تصوير أول مشاهد مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وظهر "زاهر" داخل كواليس العمل برفقة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، أثناء احتفالهم بانطلاق التصوير، وأحضروا  تورتة كبيرة تحمل اسم المسلسل.

وتدور أحداث العمل حول "البرنس" والذى يلعب دوره محمد رمضان وهو شخص "يتيم" يفقد والدته، ويدخل في صراع مع أشقائه بالمسلسل.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا وأحمد زاهر ومي سامى، ويشهد المسلسل ثاني تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016.
أحمد زاهر يحتفل ببدء تصوير "البرنس"
أحمد زاهر يحتفل ببدء تصوير "البرنس"

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