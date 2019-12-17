تنسيقية شباب الأحزاب تصدر تجربتها للوطن العربي (صور)

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوفد اتحاد الليبراليين العرب، خلال المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ، حيث ضم الوفد كلا من جهاد سيف، أحمد البشبيشي، نور الشيخ، محمد عزمي، إيمان الوراقي، الدكتورة غادة على، أحمد مبارك، محمود القط، محمد عبدالعزيز، علاء مصطفى.



وتناول الاجتماع التعريف بالتنسيقية وأحزابها والحياة السياسية في مصر قبل وبعد الثورة، وتجربة التنسيقية في كتابة الأوراق والعمل المشترك بين شباب الأحزاب والشباب السياسي، وكيف نجحت في تقديم رؤى وأفكار ومشاركة فاعلة في المؤتمرات الوطنية ومنتدى شباب العالم، والتعريف بالاتحاد الليبرالي وتجربته على مستوى التعاون بين الأحزاب الليبرالية العربية.



وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون ونقل الخبرات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا بناء الإنسان والتعليم والأزمات العربية.



كما ناقش الاجتماع أيضا، التجارب السياسية والمتغيرات والتحديات التي تواجه الدول العربية والتحول الديمقراطي والتقارب العربي ورؤى الشباب في الواقع العربي، والقضايا الشبابية المشتركة.



جدير بالذكر أن الاتحاد الليبرالي يتكون من 13 حزبا ليبراليا عربيا ونشطاء من العالم العربي.