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محافظات

ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:34 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أهمية الدور الكبير للمجلس القومى للسكان فى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وإعداد جيل على قدر من الوعي وحسن الاختيار يقودنا إلى بناء أسرة ناجحة تكون لبنة لمجتمع صالح.

وكذا تنفيذ العديد من القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل فى إطار "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التثقيفية لمكلفات الخدمة العامة بالمراكز والمدن؛ للتعرف بأهمية الاختيار الصحيح قبل الزواج لحياة سعيدة، وغيرها من الندوات التثقيفية فيما يخص القضية السكانية.

ونظم فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة احتفالية ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة كريمة السلامونى - مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالبحيرة ومحمد البسيونى مدير فرع ثقافة البحيرة، وأحمد أشرف، منسق شبكة الأقران بالبحيرة وشباب الشبكة ومسئولى الملف السكانى بالمراكز الإدارية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أهم الأنشطة التى تم تنفيذها على أرض البحيرة ومسرحية درامية للتوعية بالقضية السكانية بعنوان "بيت سعيد"، بالإضافة إلى فقرات فنية وغنائية.
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور
ختام الأنشطة السكانية لعام 2019 بقصر ثقافة دمنهور

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