الداخلية تستقبل طلبة المدارس في مواقع شرطية (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية فيديو لزيارة طلاب المدارس واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي في شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم، سواء رفع الوعي المروري والأمني والتعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم في حفظ الأمن.