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محافظات

انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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انطلقت اليوم الثلاثاء، بواحة سيوة قافلة جامعة الإسكندرية التنموية المتكاملة "الطبية - الخدمية - التوعوية - الزراعية - البيطرية"؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لأهالي واحة سيوة، وتستمر لمدة 3 أيام بمستشفى سيوة المركزي، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية وجامعة مطروح.

وتضم القافلة تخصصات "باطنة - رمد - أطفال - نساء وتوليد - جلدية - تخدير"، بالإضافة إلى أنشطة القافلة البيطرية بالتعاون مع الإدارة البيطرية بسيوة لتقديم الخدمات في مجال الطب البيطري "كشف - عمليات جراحية".

وأوضح اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتذليل العقبات وتقديم التيسيرات والتسهيلات لإنجاح عمل القافلة والوصول للمستهدف منها لخدمة أهالى سيوة.

وأضاف الحصيوي أنه تم تفقد الإدارة الصحية بسيوة ومستشفى سيوة المركزي وجميع أماكن عمل القافلة؛ للتأكد من جاهزيتها وجاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال القافلة "العيادات وأجهزة الأشعة - الصيدلية - جاهزية غرف العمليات - جاهزية المعامل"، وذلك طوال فترة تواجد القافلة.
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح
انطلاق القافلة الطبية بواحة سيوة في مطروح

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