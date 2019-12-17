السيسي: جادون في تمكين الشباب وتهيئة الظروف أمامهم للنجاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسير بقوة نحو تنفيذ خطة 2030، لافتا إلى أننا تجاوزنا المستهدف المطلوب في الطاقة والطرق، وحققنا نجاحات كبيرة في ملفات عديدة.

وقال، خلال اللقاء المفتوح مع مجموعة من شباب العالم، إن شبكة الطرق القومية كان من المفترض أن ننتهي منها في 2050، وهي الآن قاربت على الانتهاء.

وأضاف "السيسي"، أن الدولة جادة في تمكين الشباب، ولكن يجب أن نهيئ الظروف أمام التجربة للنجاح.

وتابع: "لو جبت الشباب ووضعتهم في المناصب بدون تأهيل وتدريب، معناه إنني أحكم على المشروع بالفشل، ولذلك أنشأنا الأكاديمية الوطنية للتدريب".

وشدد على أن المخرجات حتى الان جيدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهناك سعي لتطويرها بشكل أفضل.