السيسي: منطقتنا العربية تمر بأصعب حالاتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري والمغربي قريبين جدا من بعضهما البعض، ولكن منطقتنا العربية في أصعب حالاتها.

وقال، خلال اللقاء المفتوح مع مجموعة من شباب العالم، أن الدول المستقرة تتقارب مع بعضها أكثر وتتعاون وتنسق حتى تكون محصلة قوانا ضخمة في مواجهة التحديات وتجاوز الواقع الصعب الذي نعيش فيه.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من شباب العالم، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ.