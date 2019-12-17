محلية النواب توصى بتوفير اعتمادات مالية لرصف طرق الفيوم

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف وتطوير الطرق المتهالكة في الفيوم، وإدخال الغاز الطبيعى للقرى والمناطق التى لم يتم توصيله فيها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب محافظة الفيوم، بشأن تهالك الطرق الرئيسية بالمحافظة وعدم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعى.



وقال "الحسينى"، إن اللجنة لاحظت خلال مناقشة طلبات الإحاطة، احتياج محافظة الفيوم لاعتمادات مالية لرصف الشوارع الرئيسية، خاصة أن الكثير من الطرق لم يتم رصفها، مضيفًا أن رصف الشوارع أحد مظاهر التنمية، وتساعد المواطن فى تأديه عمله.



ولفت إلى أن اللجنة توصى بإنهاء إدخال خدمة الغاز الطبيعى، لأنها شبه معطلة وتحتاج لدفعة كبيرة، وتعتبر أحد العوائق أمام الانتهاء من رصف الشوارع.



وأوصت اللجنة بضرورة وجود اجتماعات تنسيقية داخل محافظة الفيوم بين كل الهيئات المسئولة عن البنية التحتية، والتواصل مع وزارة الرى لعمل مقايسة تقديرية لحوائط السندة حتى لا يوجد عائق آخر أمام أعمال الرصف.



كما أوصت بضرورة وجود محاضر تنسيقية ومخاطبات رسمية بين الهيئات، حيث إن رئيس الوزراء طلب فى آخر زيارة له لمحافظة الفيوم، برصف بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا أن اللجنة ستخاطب رئيس الوزراء لتوفير اعتماد مالى 27 مليون جنيه كبداية لأعمال الرصف.