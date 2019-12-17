السيسي: دور مصر في إنهاء النزاعات الإفريقية لن ينتهي بتسليمها رئاسة الاتحاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر جزء أصيل من أفريقيا، وأصبح لمصر صوت في أفريقيا بالاعتدال والتوازن والإخلاص.

وأضاف الرئيس خلال لقاء مفتوح بشباب العالم، على هامش منتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، أن هناك نزاعات موجودة في أفريقيا، ومصركان لها دور كبير في تهدئة الأوضاع في جنوب السودان، موضحا أن دور مصر في تهدئة النزاعات لن يتوقف بعد تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي لدولة جنوب أفريقيا.

واستكمل أنه كلما كانت هناك فرص واسعة للتنمية في أفريقيا كلما قل الصراع وزاد الاستقرار، مشيرا إلى أنه لو لم تتحرك الدول الأفريقية في مجالات التنمية، سيتحرك الشباب لا محالة.