السيسي: الوطن مش بتاع حد لوحده.. وأطالب الوزراء والمحافظين بإتاحة الفرص للشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لم يطلب منه أحد أن يعطي فرصة لشباب الأحزاب في تولي المسؤولية في الدولة، ولكن في الحقيقة القادة عليهم أن ينظروا إلى شعوبهم بتجرد، بغض النظر عن توافقهم معهم أو عدم توافقهم.

وأضاف في كلمته خلال لقاء مفتوح مع شباب العالم على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أن مصر كوطن ليست ملكا لشخص وحده، :" الوطن مش بتاع حد لوحده، بتاعنا كلنا"، لافتا إلى أن الفكرة كانت أن ندفع بالشباب بصفة عامة في أن يدخلوا معنا في الشأن العام وبدأنا هذه الفكرة بتأسيس الأكاديمية الوطنية للتغيير ونختار من خريجيها.

واستكمل الرئيس:" أنا دائما أقول يلا مع بعض، اتكلم وقول ما شئت، بشرط أن يكون الكلام موضوعي ومنطقي"، مضيفا:" أتمنى من الوزراء والمحافظين أن يعطوا الفرصة لجيل الشباب، ولا يحجبوا عنهم الفرص أو الخبرات أوالمعلومات، ويدربوهم بشكل كامل"