السيسي: الإرهاب فكرة غير قادرة على الاستمرار والنجاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب يستهدف تدمير الدول من داخلها وبسواعد أبنائها، لافتا إلى أن الإرهاب كفكرة غير قادرة الحياة أو الاستمرار.

وأضاف، خلال اللقاء المفتوح للرئيس مع مجموعة من شباب العالم: "الإرهاب في مصر منذ حوالي 70 سنة ويعمل على تعجيز حركة مصر للأمام، ورغم أن مشروع الإرهاب غير قادر على النجاح إلا أن يهدم الدول".

وتابع: "المشروع اللي بينجح من وجهة نظري مبني على العمل والبناء والسلام والاستقرار، وفكرة الاقتتال من أجل الهوية كثير يراها مشروعة وأنا أقول محتاج تتصوب عشان لا تضيع المجتمع".