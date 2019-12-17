تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.



ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 في اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.