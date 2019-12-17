السيسي: أنا إنسان مسالم وألجأ إلى السلام قبل العنف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومات لا تقبل بالتقسيم والانفصال، لأن الأمن القومي للبلد لا يقبل هذا الأمر، مطالبا الأكراد بالنظر في تجارب الآخرين، والدول التي تعرضت للانفصال والتقسيم.

وأضاف، خلال اللقاء المفتوح للرئيس مع مجموعة من شباب العالم: "الدولة لو مساحتها 2 مليون كيلو، وعندها جيش وحكومة وشعب، لما تنقسم سيصبح هناك حكومتين وجيشين وشعبين، ودة خطر جدا".

وتابع: "أنا إنسان مسالم، لكن أقاتل أشرس ما يمكن لو دفعت لدة، لكن ألجأ للإنسانية قبل العنف".

وواصل "السيسي" مخاطبا الأكراد: "أنا طيِّع مع القدر، واللي حصل في التاريخ كان قدر انتوا مش مسئولين عنه، لكن اللى هتعملوه دلوقتى هتبقى مسئولين عنه.. اجعلوا عملكم بناء.. لا الهوية هتتاخد ولا الثقافة هتطمس".