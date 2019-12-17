السيسي: الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها ولا أؤيد الاقتتال والتقسيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، والشعب الكردي عانى على مدار 60 عاما مضت من الاقتتال.

وأضاف، خلال اللقاء المفتوح للرئيس مع مجموعة من شباب العالم، أنه على مدار 70 سنة حدث تقسيم للدولة الكردية، وهذا الاقتتال أفرز الواقع الموجود حاليا في سوريا وتركيا والعراق وإيران.

وشدد "السيسي"، على أنه يفضل العمل من أجل البناء وليس الاقتتال، متابعا: "هويتك محدش يقدر ياخدها منك ولا يغيرها بدليل بعد كل عدد السنين الأكراد لايزالوا يتحدثوا اللغة الكردية، ويحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم".

وتابع: "احنا مش بنقول نصائح تؤدي لخراب وتدمير الأمم والشعوب والناس، لو كان ليا نصيحة أقولها: الهوية لن يستطيع أحد تغييرها، اللغة والعادات والتقاليد موجودة وهتفضل.. والجسور ستمد غصب عن كل الناس والدول المختلفة ولكن بالسلام".



