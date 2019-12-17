"رجال الأعمال" تعقد اجتماعًا مع وفد صينى.. 26 ديسمبر

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، مع وفد حكومي من الغرفة التجارية العامة بمقاطعة فوشان الصينية، بحضور المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة، والمهندس محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية.



يهدف اللقاء إلى تقييم إمكانيات السوق المحلية ومناقشة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلي مناقشة برامج التعاون بين مصر وحكومة تشانشنغ بمقاطعة فوشان الشعبية.