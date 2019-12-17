نائب محافظ المنوفية:كنت معارضا للتعديلات الدستورية.. والرئيس يمازحه: "والله عال يا محمد"

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، خلال اللقاء المفتوح للرئيس مع مجموعة من شباب العالم ، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ.

وبدأ نائب محافظ المنوفية،" حديثه عن طموح القيادة السياسية في اختيار الشباب في مواقع المسؤولية المختلفة بالدولة؟" .

ليرد الرئيس السيسي:" خلي بالك أنت بقيت من الحكومة دلوقتي يا محمد"

وخلال سؤاله قال نائب محافظ المنوفية،:" أنه كان من ضمن الشباب الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المسؤولية في محافظة المنوفية، رغم أنه كان من المعارضين للتعديلات الدستورية"

ليعلق الرئيس مازحا:" يعني أنت معارض يا محمد ..والله عال يا محمد"