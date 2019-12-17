بعد نجاح "رهيب".. قائد "مارإفرام السريانى": نُقدم ترانيم ستتحول إلى تراث فى المستقبل..(حوار)



• مريم حلمي وسارة معروف لهم روح خدمية رائعة.. وهم "من أهل الدار"

• الأنبا مارتيروس طاقة محبة وتشجيع للفريق والمواهب الشابة

• ننتقل من ترانيم الرجاء إلى محبة الله الغير مشروطة للبشر

• أقول للكورال: أصلي حتى يستخدمكم الله كل واحد في مكانه.. الشكر لكل من فهم منكم دوره وركز على هدفه وهو المسيح..

• احتفاليتنا المُقبلة تحت شعار:"وتطمئن.. لأنه يوجد رجاء"

• الكورال خدمة هامة بالكنيسة ولا يُعتبر نشاط عابر



في مثل هذا من الوقت من العام، تخرج الفرق المُتخصصة في الموسيقى القبطية والترانيم الكنسية، بأفضل عروضها الفنية، سعيًا لتوصيل رسائل الله للبشر، في شكل قوالب شعرية مُلحنة، يسهل عليها أن تدخل خلسة إلى أعماق القلب.



"رهيب" كأن شعار كورال مارإفرام السريأني، كورال كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمنطقة القصيرين، التابعة لإيبارشية شرق السكة الحديد، في حفله الأحدث والذي صعد به على خشبة مسرح الأنبا رويس، المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.



لمعرفة كواليس "رهيب"، وأعمال "مارإفرام" الأخرى، حاورت "الدستور"، الخادم والشماس مينا نصر، قائد الفريق، وجاء نص الحوار كالتالي:

س1 في البداية نود أن نتعرف على كورال مار إفرام السرياني.. متى بدأت انطلاقته الفنية؟ ولما حمل ذاك الإسم؟



• اختار كورال مارإفرام، اسمه نظرًا لأن مارإفرام هو قيثارة الروح القدس، الأمرًا الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة التسبيح الكنسي، هذا بالإضافة إلى أن مار إفرام كان كاتبًا وشاعرًا من أعظم كُتاب المسيحية.

وبدأ الفريق في الظهور في أول حفلاته التي خرجت للنور في عام 2011، تحت شعار "تسبيح للمسيح"، ويُعد الكورال هو نُخبة مُشتقة من مرنمي عدة كورالات مثل:

- كورال تى بارثينوس ماريا الخاص بخدمة المرحلة الابتدائية

- كورال مارمينا الخاص بخدمة المرحلة الاعدادية

- كورال القديسين الخاص بخدمة المرحلة الثانوية

- كورال مُعلم الأجيال الخاص بخدمة المرحلة الجامعية

- كورال أمنا العدرا الخاص بخدمة اجتماع الأمهات والسيدات

- كورال ابونا بيشوى كامل الخاص بخدمة أسرة البركة في مثل هذا من الوقت من العام، تخرج الفرق المُتخصصة في الموسيقى القبطية والترانيم الكنسية، بأفضل عروضها الفنية، سعيًا لتوصيل رسائل الله للبشر، في شكل قوالب شعرية مُلحنة، يسهل عليها أن تدخل خلسة إلى أعماق القلب."رهيب" كأن شعار كورال مارإفرام السريأني، كورال كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمنطقة القصيرين، التابعة لإيبارشية شرق السكة الحديد، في حفله الأحدث والذي صعد به على خشبة مسرح الأنبا رويس، المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.لمعرفة كواليس "رهيب"، وأعمال "مارإفرام" الأخرى، حاورت "الدستور"، الخادم والشماس مينا نصر، قائد الفريق، وجاء نص الحوار كالتالي:

س2 أعلن الفريق في أكثر من موقف محبته للأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد.. فهل هناك علاقة بينهما؟



• نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس، هو الأسقف المسؤول عن منطقة كنائس شرق السكة الحديد، والتي تحظى كنيستنا "السيدة العذراء بمنطقة القصيرين" بتبعيتها، بالإضافة إلى ذلك فإن الأنبا مارتيروس يُعد من أبرز قيادات الكنيسة التي تتولى مهمة تشجيع الشباب والمواهب بشكل عام، وبُناء عليه فإنه يغمر الفريق بتشيجعه، وثقته العالية، مُشاركة في الغالبية العُظمى من حفلات الفريق لاسيما الكُبرى.



س3 إذ تحدثنا عن إنجازات الفريق.. فكم أنتج من ألبومات؟ وكم من حفلات قد قدم؟



• سجل الفريق يملؤه تاريخًا مُشرفًا من الإنجازات، فبالترتيب الزمني قد قدم الفريق

- حفل حياتنا تسبيح ٢٠١١

- حفل نعلن مجدك ٢٠١٢

- حفل قول كلمتك ٢٠١٣

- ألبوم ساكن في علاه ٢٠١٥

- ألبوم هيستجيب ٢٠١٧

- احتفالية الميلاد الأولى أمرًاا جديدا ٢٠١٧

- احتفالية الميلاد الثانية فيما بعد ٢٠١٨

- ألبوم أنا متطمن ٢٠١٩

- احتفالية الميلاد التالتة رهيب ٢٠١٩.

- هذا بخلاف الخدمات الأخرى في القرى وفى مختلف الكنائس

س4 مريم حلمي وسارة معروف ومارفي صموئيل.. لما اختار مينا نصر تلك الأسماء للخدمة مع فريق مارإفرام؟



• بخصوص مارفى صموئيل فهي واحدة من أسرة التسبيح، وهىي التي تولت تلحين مُعظم ترانيم الكورال، وبُناء عليه فقد أصبح مُشاركتها أمرًا طبيعيًا جدًا

وبخصوص مريم حلمي وسارة معروف، فالفريق اعتمد في اختياره لهم على روح الخدمة الخاصة بهم قبيل إمكانياتهم الفنية، فمريم حلمي وسارة معروف لهم روح خدمية قريبة من روح الفريق، كما شاركوا في حضور العديد من البروفات والفاعليات مما جعلهم من أهل الدار كما يمكن ان نُطلق عليهم.

س5 تعامل "مار إفرام" مع العديد من فناني الميديا القبطية.. لنذكر أبرزهم..



• من الكُتاب والشعراء تعاملنا مع ماري تامر، ومايكل عاطف، ومينا مجدي، ومينا كامل، ومسعود حماية، والقس أثناسوس وجيه، ومينا عاطف، ونبيل نصيف جرجس، ومن الكورال بيشوي ماهر، هذا بالإضافة إلى كوكبة من المواهب الشابة المتوقع صدور ترانيم لهم خلال الفترة المُقبلة مثل شريف عاطف، ووليد جمال، وكيرلس نشأت، وتريزا عوض، ومادلين أنيس وغيرهم

وفي مجال التلحين تعامل الفريق مع مارفى صموئيل، وسامح نبيل، ويوحنا فيكتور، ومن الكورال يوستينا ظريف، وماجد جميل.

وفي مجال التوزيع الموسيقي تعامل الفريق مع فادي إبراهيم، وروماني ميشيل، وجون اسطفانوس، ومينا ميلاد، وبيتر فرح، وفادي طلعت، وبيشوي القس، كما تعاملنا كذلك مع العديد من العازفين مثل جون سامى، ومايكل فؤاد، وراجى كمال، وناصف نظمى، وإيهاب سمير، وأمير سمير، ورامى حشمت.



س6 من يتحمل التكلفة الإنتاجية لألبومات وحفلات الفريق؟ وما هي أبرز العراقيل التي تواجهكم في الخدمة؟



• يتحمل الفريق كافة التكاليف الإنتاجية للألبومات والحفلات، الأمر الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الأخر لاسيما مع موجات الغلاء التي نتأثر بها بين الحين والآخر، ولعل أبرز العراقيل التي يُعاني منها الفريق هي تأخر تنفيذ بعض الترانيم، لحين تدبير التكاليف اللازمة.



س7 ماذا قدم الفريق للكنيسة القبطية؟



• يسير مار إفرام وفق رؤية، تستهدف مُعالجة الصورة المغلوطة عن الترانيم الأرثوذكسية، والتي حددها البعض في صورة الكآبة والحزن، وبدأنا في انتهاج خط "الأمل والرجاء والتفاؤل"، ولعل أبرز تلك الترانيم التي جاءت لتدعو الأقباط للأمل

- هيستجيب

- فيما أظنه لايستجيب

- أنا متطمن

- اللى عنده أب زيك

- حكاية كبيرة

ومن المُقرر أن ينتقل الفريق لرسالة أخرى خلال الفترة المُقبلة؛ ليتحدث في ترانيمه عن "محبة الله غير المشروطة"، حيث يستهدف الكورال أن يُقدم زخمًا من الترانيم الكنسية التي ستتحول فيما بعد إلى تراثًا كنسيًا .



س8 لنتحدث عن "رهيب" .. لما ودعتم 2019 بذلك الإسم؟ وما هو الجديد في تلك الاحتفالية؟



• لكل احتفالية من احتفاليات الميلاد رسالة، وفي العادة يشارك في التحضير لتلك الاحتفاليات الخادم أمير تادرس، فعلى سبيل المثال قدم الفريق حفله الأول للميلاد تحت شعار "أمرًا جديدًا"، وذلك وفق رسالة الله الواردة في (سفر إشعياء 43: 19) هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا. الآنَ يَنْبُتُ. أَلاَ تَعْرِفُونَهُ؟ أَجْعَلُ فِي الْبَرِّيَّةِ طَرِيقًا، فِي الْقَفْرِ أَنْهَارًا، وجاءت تلك الاحتفالية تأبينًا للمرنمة مارينا ظريف.

بينما جاءت الاحتفالية الثانية تحت شعار "فيما بعد"، وذلك وفق رسالة الله الواردة في (إنجيل يوحنا 13: 7) أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ الآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ، وَلكِنَّكَ سَتَفْهَمُ فِيمَا بَعْدُ».

وجاء أحدثهم "رهيب"، ولعل الرهيب هو العمل المعجزي الذي قام به الله من تجسد؛ لفداء البشر، وذلك وفق رسالة الله الواردة في (سفر الخروج 34: 10) فَقَالَ: «هَا أَنَا قَاطِعٌ عَهْدًا. قُدَّامَ جَمِيعِ شَعْبِكَ أَفْعَلُ عَجَائِبَ لَمْ تُخْلَقْ فِي كُلِّ الأَرْضِ وَفِي جَمِيعِ الأُمَمِ، فَيَرَى جَمِيعُ الشَّعْبِ الَّذِي أَنْتَ فِي وَسَطِهِ فِعْلَ الرَّبِّ. إِنَّ الَّذِي أَنَا فَاعِلُهُ مَعَكَ رَهِيبٌ.

ومن المُقرر أن تحمل الاحتفالية المُقبلة شعار "وتطمئن.. لأنه يوجد رجاء"، وذلك وفق رسالة الله الواردة في (سفر أيوب 11: 18) وَتَطْمَئِنُّ لأَنَّهُ يُوجَدُ رَجَاءٌ. تَتَجَسَّسُ حَوْلَكَ وَتَضْطَجِعُ آمِنًا.



بينما يُعد الجديد في "رهيب" هو مشاركة أثنين من أباء الكنيسة مُشاركة خاصة، حيث شهدت الاحتفالية مشاركة من نوع خاص من القس أندرو فيليب، راعي كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، الذي قام بالأداء الصوتي والترنيم، بينما قام القس إيلاريون القمص تادرس بالتوزيع الموسيقي لميدلى ترانيم ولحن أرباع الناقوس، وتُعد تلك هي خير دليل على تشجيع الكنيسة وأباءها للموهوبين من الشباب.

س9 إذا خضعت اعمال الفريق للتقييم من أفضل من يُقيمها؟ وإذا قيمتها أنت فما هي نسبة النجاح التي وصل اليها الفريق بحسب رؤيتكم؟



• يُقاس التقييم دائمًا من المستمعين، فكلما حفظ الأقباط الترانيم ورددوها في كنائسهم دلَّ ذلك على النجاح، ولعل نجاحنا الأكبر هو النجاح الروحي من حلال تقديم رسالة الله الخلاصية للبشر، وكذلك تقديم المشاكل وحلها.

وبخصوص التقييم الفني، فدائمًا ما نرجع لكوادر الميديا القبطية في ذلك، وبخصوص تقييمي فأنا شهادتي مجروحة كما يُقال، لكني أحب كل شخص داخل الكورال وفخور بهم جدًا.



س10 مينا نصر .. هل خدم مع كورالات آخرى أم أن ولاءه لفريق مارإفرام فقط؟



• خدمت مع كورالات كثيرة جدا، قبيل أن أتولى قيادة كورال مار إفرام السرياني، وتعلمت على يد الدكتور حسام أديب، الذي علمني الكثير وله فضل كبير جدا عليا، بالإضافة إلى الخادمة تريزا ميخائيل، التي نمت قدراتي في مرحلة الثانوية، ولا توجد أي مشكلات في مُساعدة أي خادم في حاجة للمساعدة، وأتمنى أن أرى كل الكورالات مثل "مارإفرام"؛ لأن الهدف من الكورالات هو الخدمة فقط وتقديم التسبيح لله العلي وليس التسابق أو التناحر والتنافس، وهذا كله لا يتعارض مع محبتي وانتمائي وغيرتي على خدمتي.

س11 كيف يتدرب الفريق على مدرا العام؟ وهل ترى أن الكورال خدمة أم نشاط؟



• نتدرب بصفة مستمرة، بمعدل بروفة أسبوعيًا، على سبيل الاستعداد لأي خدمة عاجلة، إلا أنني أزيد من معدلات التدريب في حالة اقتراب الحفلات الكبرى.

وبخصوص توصيف الكورال كخدمة او نشاط، فنحن نؤمن أن الكورال خدمة كنسية هامة لها رسالة من الله إلى البشر، وليس مُجرد نشاط عابر.