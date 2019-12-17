أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

دخلت الفنانة ماجدة الخطيب السجن مرتين، بسبب تهمة المخدرات، وتهمة أخرى وهى القتل عن طريق الخطأ.



في حوارها مع الإعلامي طارق حبيب، حكت عن تجربة السجن، وكيف تعاملت مع المتهمات، ففي أول يوم شعرت بقسوة الزمن، فقد تحولت من مواطنة شريفة إلى مواطنة مخالفة للقانون ومذنبة، وتحولت من اسم إلى رقم معلق على صدرها، لكنها سرعان ما بدأت تشعر بتعاطف المتهمات معها، وكيف يعاملنها معاملة لطيفة كونها نجمة سينمائية، وبعدما تقربن منها كإنسانة زادت العلاقة احترامًا، وكانت تسمع لحكاياتهن التي كن يطمعن فى أن تجسدها في أفلام على شاشة السينما.



كما أشادت الفنانين من داخل الوسط الفنى، فقد عاملوها معاملة جيدة، وزاروها بشكل دائم، خاصة الفنانة هند رستم التي كانت تصمم أن تقضي معها يوم الوقفة لكل عيد، رغم ازدحام السجون في تلك الفترات، بالإضافة إلى الفنانة سميحة أيوب، وماجدة الصباجي، والفنان جلال الشرقاي، ومحمدعوض، فكلهم كانوا أصدقاء ولم يظهر أي منهم بوجه العدو.



وبعد خروجها داومت"الخطيب" على زيارة المتهمات بعدما أصبحن أصدقاء.



وحكت أقدم سجانة في مصر فى برنامج "هي مش فوضى"، عن الوقت الذي كانت تخدم فيه في السجون المصرية، وقالت إن الفنانة ماجدة الخطيب كانت محترمة للغاية، فكانت تخرج من العنبر، تجلس على كرسي دون أن تثير أى مشكلات، وهو ما أكدته "الخطيب" فقد كانت تطيع مديرة السجن وكل الأوامر المتبعة بداخله.



وتمنت الفنانة ماجدة الخطيب أن تهتم المؤسسات الاجتماعية بالسجينات كون بعضهن لم يرتكبن جرائم جثيمة، فالمساعدة لابد أن تكون لهن ليشعرن بإنسانياتهن.



كما استفادت من هذه التجربة الصعبة، بأن المحنة تقوى الإنسان، فضلًا عن اكتشافها حب الفنانين والجمهور لها، كما قربتها تلك الفترة من الله.



أما السجن الذي قد تعيشه بعيدًا عن السجن الحقيقي الذي مكثت فيها، هو وقت تجسيدها على خشبة المسرح، فتكون محبوسة داخل الشخصيات التي تقدمها، فهي لن تكون حرة وعلى حقيقتها إلا داخل بيتها.