-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
وائل توفيق
طباعة
دخلت الفنانة ماجدة الخطيب السجن مرتين، بسبب تهمة المخدرات، وتهمة أخرى وهى القتل عن طريق الخطأ.

في حوارها مع الإعلامي طارق حبيب، حكت عن تجربة السجن، وكيف تعاملت مع المتهمات، ففي أول يوم شعرت بقسوة الزمن، فقد تحولت من مواطنة شريفة إلى مواطنة مخالفة للقانون ومذنبة، وتحولت من اسم إلى رقم معلق على صدرها، لكنها سرعان ما بدأت تشعر بتعاطف المتهمات معها، وكيف يعاملنها معاملة لطيفة كونها نجمة سينمائية، وبعدما تقربن منها كإنسانة زادت العلاقة احترامًا، وكانت تسمع لحكاياتهن التي كن يطمعن فى أن تجسدها في أفلام على شاشة السينما.

كما أشادت الفنانين من داخل الوسط الفنى، فقد عاملوها معاملة جيدة، وزاروها بشكل دائم، خاصة الفنانة هند رستم التي كانت تصمم أن تقضي معها يوم الوقفة لكل عيد، رغم ازدحام السجون في تلك الفترات، بالإضافة إلى الفنانة سميحة أيوب، وماجدة الصباجي، والفنان جلال الشرقاي، ومحمدعوض، فكلهم كانوا أصدقاء ولم يظهر أي منهم بوجه العدو.

وبعد خروجها داومت"الخطيب" على زيارة المتهمات بعدما أصبحن أصدقاء.

وحكت أقدم سجانة في مصر فى برنامج "هي مش فوضى"، عن الوقت الذي كانت تخدم فيه في السجون المصرية، وقالت إن الفنانة ماجدة الخطيب كانت محترمة للغاية، فكانت تخرج من العنبر، تجلس على كرسي دون أن تثير أى مشكلات، وهو ما أكدته "الخطيب" فقد كانت تطيع مديرة السجن وكل الأوامر المتبعة بداخله.

وتمنت الفنانة ماجدة الخطيب أن تهتم المؤسسات الاجتماعية بالسجينات كون بعضهن لم يرتكبن جرائم جثيمة، فالمساعدة لابد أن تكون لهن ليشعرن بإنسانياتهن.

كما استفادت من هذه التجربة الصعبة، بأن المحنة تقوى الإنسان، فضلًا عن اكتشافها حب الفنانين والجمهور لها، كما قربتها تلك الفترة من الله.

أما السجن الذي قد تعيشه بعيدًا عن السجن الحقيقي الذي مكثت فيها، هو وقت تجسيدها على خشبة المسرح، فتكون محبوسة داخل الشخصيات التي تقدمها، فهي لن تكون حرة وعلى حقيقتها إلا داخل بيتها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 11 دقيقة

نائب محافظ المنوفية:كنت معارضا للتعديلات الدستورية.. والرئيس يمازحه: "والله عال يا محمد"

منذ حوالي 23 ساعة

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

منذ حوالي 18 ساعة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطارًا في إيطاليا لمدة ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

انتصار السيسي: المتحف الداخلي بـ #منتدى_شباب_العالم يعكس الحضارات السبع

الصور

image description

صور مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انهيار عقار فاقوس

image description

السيسى يشارك شباب العالم فعاليات ماراثون السلام (صور)

image description

انهيار فنانين وغياب محمد فؤاد.. مشاهد من جنازة المخرج ياسر زايد

image description

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تطوير شارع السلطان حسين (صور)

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطارًا في إيطاليا لمدة ساعة

عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

أيام زمان

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير رمزي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه (فيديو)

نجم الساعة

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

الصحة

4 طرق طبيعية لضبط السكر بالدم

التوقيت المثالي لسفر الحامل

دراسة جديدة تربط بين تناول الفلفل والوفاة

قبل أعياد الميلاد.. كيف تحمي معدتك من عسر الهضم؟

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي: دورنا في إفريقيا لن ينتهي بتسليم رئاسة الاتحاد

برلماني يطالب بإعادة النظر في موقف العمال المفصولين بسبب "المخدرات"

تعرف على ملاحظات وفد "نقل النواب" بشأن ميناء سفاجا البحري

بالمستندات.. "التنظيم والإدارة" يطالب بتثبيت موظفي الصناديق الخاصة

منوعات

صور أفضل إطلالات الحفلات 2020

خلق مفاهيم جديدة للإنجاز.. تركى آل الشيخ "صانع الترفيه"

قبل الامتحانات.. طرق مواجهة مشاكل "الرياضيات"

أستراليا: رجال الإطفاء يحذرون من استمرار الحرائق

كشكول

ضوابط الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي

"تيودور بلهارس" يبحث آخر تقنيات جراحات مناظير المسالك البولية

لجان فنية بالإدارات التعليمية لوضع امتحانات أولى ثانوي

انطلاق فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الدولي لنظم القوي الكهربية بجامعة طنطا

إسلام سياسي

بعد فضح الإخوان.. ماذا فعل قادة الجماعة للرد على عاصم عبدالماجد؟

هجوم إخواني على كتاب عن سيرة الشيخ علي جمعة

الجنسية أو اللجوء السياسي.. شباب الإخوان يبحثون عن ملاذ آمن بعيدًا عن قطر

"ماعت" تكشف مخططات أردوغان وميليشيات السراج الإرهابية لاحتلال ليبيا - فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد
ads

الثقافة

يوم ثقافى لجميع المراحل التعليمية فى محافظة بورسعيد

ثقافة المنيا تناقش "التنمر والأخطاء والعلاج"

السيرة الذاتية لـ"الإمام المراغي"على طاولة ثقافة المنيا

أدباء وفنانو أبنوب في ملتقى ثقافي فني بمحافظة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك