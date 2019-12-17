كعب الغزال لـ"حسن شاكوش" تحتل المركز الأول فى تريند اليوتيوب

طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش، أحدث أغانيه بعنوان «كعب الغزال»، وذلك على العديد من القنوات الفضائية واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى.



وقد تصدرت الأغنية المرتبة الأولى على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، واستطاعت أن تكون رقم واحد في قائمة التريند والأكثر مشاهدة.



"كعب الغزال" كلمات مصطفي حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وألحان محمد صالح، ويستعد الفترة القادمة لتسجيل عدد من الأغاني التي يظهر فيها بشكل مختلف بعيدًا عن فكرة المهرجانات.