أحمد دبركى يقدم أول كليباته من لوس أنجلوس

انتهي الفنان الشاب أحمد دبركى من تسجيل وتصوير أولى أغنياته بعنوان «إحساس ودفا»، الأغنية من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد دبركي، وتوزيع فادي ملك، والكليب من إخراج حسام إبراهيم.



دبركي حرص على تصوير الكليب بمستوى متميز حتى يكون عنوانًا لانطلاقته مع الجمهور المصري والعربي، وتم التصوير في لوس أنجلوس، خاصة أن دبركي يقيم في الولايات المتحدة منذ فترة، وأكد أحمد دبركي أنه يستعد لعدد من الخطوات الفنية المتميزة ما بين مصر والولايات المتحدة، ولكن بعد التأكد من نجاح أولى أغنياته «إحساس ودفا».