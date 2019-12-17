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أيام زمان

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
وائل توفيق
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لم يقدم الفنان نجاح الموجي الشخصيات في أعماله كما هي، فقد أضاف عليها بعض الإضافات بالتعاون مع المخرج، فأضاف جملًا حوارية لبعض الشخصيات، كما رفض العمل مع الفنان عادل إمام.

رشحني الفنان عادل إمام لفيلم "سلام يا صاحبى"، لكن حدثت تعديلات على السيناريو بناء على اقتراحات من عادل إمام فتقصلت مساحة دورى، فاعتذرت، وغضب منى، لكنه كنجم كبير من حقه أن يختار الدور ويعدله، وأنا باعتباري فنانًا مبتدئًا من حقي أن أتواجد في فيلم لعادل إمام من خلال دور أقول فيه شيئًا لصالحي ولصالحه.

هكذا تحدث الفنان نجاح الموجي لحوار لجريدة «روز اليوسف» 1989، عن اختياره لأدواره وشخصياته في الأفلام.

بعدما نجح الفنان نجاح الموجي فى تقديم شخصية "الواد مزيكا" في مسرحية "المتزوجون"، لم يحقق شيئًا بعدما ظن أن العروض ستنهال عليه، لكنه لم يدخل سوى التليفزيون ككومبارس بأربعة جنيهات، كما رفض التعامل مع السماسرة الذين استغلوا الوجوه الجديدة في السينما، فقد كان السمسار يحصل على نصيب من أجر الفنانين المبتدئ عندما يقدمونه لدور جديد. وهو ما جعلهم يحاربونه، فقال في حواره لمجلة صباح الخير 1991: «إذا عرض دور عليّ، يقولون للمخرج أو المنتج، نجاح الموجي في سفر خارج مصر، حتى تضيع عليه الفرصة».

لكن السيناريست وحيد حامد ساند نجاح الموجى في ظل هذه الظروف التي كان يواجهها، قال الموجى: "وحيد أول من قدمني وعرف الناس بي في مسلسل (سفر الأحلام)".

بعدها قدم "الموجي" شخصيات، تميزت بجمل حوارية حفظها الجمهور، ففي مسلسل" حسن ونعيمة" قدم شخصية "الفلاح الطبال" بجملة "قشطة يا عم" ينطقها ممدودة، وكان هناك صبي في الاستديو أثناء التصوير يرد على نجاح الموجي بهذه الجملة "قشطة يا عم" فركبها "الموجي" على الشخصية.

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