الخميس.. الأنبا رافائيل يترأس صلاة التسبحة الكيهكية بالأزبكية

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالاتها بشهر كيهك، المعروف بالشهر المريمي، والتي بدأت الثلاثاء الماضي.



ويترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، مساء الخميس المقبل، صلاة التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالأزبكية.



و"كيهك" هو أحد الشهور القبطية، يحتفل الأقباط بأيامه كل عام أثناء فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، التي تحظى بحب جميع المصريين، المسيحيين والمسلمين على حد سواء.



وتؤدي معظم الكنائس تسابيح ليلية، خاصة في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بـ"القداس الإلهي"، وعدد آخر من الكنائس يطلق التسابيح بشكل مكثف ويومي للعذراء.