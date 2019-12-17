الملك سلمان يتلقى اتصالًا من مهاتير محمد لدعم التعاون الإسلامى

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالًا من رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، بحث خلاله التعاون المشترك بين البلدين، وإمكانية تطوير العلاقات السعودية الماليزية، ورفع معدلات التعاون الاقتصادى بين البلدين، بالإضافة إلى دعم التعاون الإسلامى.



وأكد الملك سلمان، حسب ما نقلته فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، خلال محادثته مع رئيس وزراء ماليزيا، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامى، وأضاف: أن «العمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي يحقق وحدة الصف لبحث قضايا الأمة».



وتجرى الاستعدادات لعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019، في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري.



ودعا رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إلى قمة إسلامية مصغرة.



وأشار مهاتير محمد، إلى أن "العديد من الدول الإسلامية تواجه مشكلات وعليها الاهتمام بها"، موضحًا أن التعاون بين الدول الإسلامية يمكن أن يوفر الجهد والوقت للتعامل مع تلك المشكلات.