العراق وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات العسكرية

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في مقر الوزارة ببغداد، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وأعرب وزير الدفاع العراقي - خلال اللقاء، حسب بيان لوزارة الدفاع العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - عن شكره لإيطاليا على الدعم المستمر والوقوف إلى جانب العراق في التدريب ضمن حلف الناتو، وتعزيز الأنشطة العلمية والتدريبية لزيادة قدرات قواتنا العراقية".



من جانبه، أكد جويريني التزام بلاده بمكافحة الإرهاب، وهنأ القوات العراقية على النصر الذي حققته على عصابات داعش، مؤكدًا على الاستمرار في التدريب والتعاون في المجالات كافة.