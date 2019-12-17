صور مصرع شخص وإصابة 2 في حادث انهيار عقار فاقوس

أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن حادث انهيار عقار فاقوس أسفر عن وفاة ولاء محمد عبدالهادي، وتم العثور على حالتي إصابة حتى الآن، كما أسفر الحادث عن انهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجارٍ حصر باقي الخسائر البشرية والمادية.



وتبين أن العقار منشأ في السبعينيات، ومكون من دور أرضي و3 طوابق، والدور الأرضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231 لسنة 89 باسم محمد عبدالمنعم حمص، كمصنع للكنافة.



وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق، بمدينة فاقوس، وتم الدفع بقوات لانتشال المصابين.