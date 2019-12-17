مسئولة روسية: سنعيد أطفالنا الموجودين بسوريا العام المقبل

أكدت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة أخرى من الأطفال الروس في سوريا ستتم إعادتهم إلى الوطن العام المقبل.



وقالت كوزنيتسوفا: "لقد أردنا القيام بعملية إعادة أخرى قبل رأس السنة الجديدة، لكننا نرى الآن أن الوضع تشكل على نحو بحيث بدأنا التخطيط لإعادة أطفال في العام المقبل".



وأشارت المسئولة الروسية إلى أن مفوضي حقوق الأطفال من دول أخرى سينضمون بالفعل إلى العملية، لافتة إلى أن الأوراق اكتملت حاليا لـ84 طفلا محتجزين في مخيم الهول، وهم مواطنون روس ولدوا في أراضي روسيا الاتحادية، وأن بعض الجوانب في عملية التفاوض تتعارض مع القانون الدولي، علما بأن بعض الأطفال يتامى جزئيا أو دون أبوين.



وذكرت أن هناك 146 اسما في القائمة الأولية للأطفال في مخيم الهول، والذين قد يكونون من مواطني روسيا الاتحادية.



وكانت كوزنيتسوفا قد زارت سوريا في وقت سابق، حيث بحثت مع الرئيس السوري بشار الأسد مسألة عودة أطفال المواطنين الروس الموجودين في سوريا.