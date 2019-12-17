تدريب طلاب مدرسة للتعليم الأساسى بالعريش على السلامة والأمن الفكرى

دُرب طلاب مدرسة الشهيد "عيد سلامة العبد حسين" للتعليم الأساسى بحى "ابنى بيتك" بالعريش، اليوم الثلاثاء، على السلامة والأمن الفكري.



جاء ذلك في إطار النشاط التعليمي بالمدرسة؛ من أجل التوعية والتثقيف من خلال أصول التربية للطلاب، لتجنب الأفكار السلبية المتطرفة، واكتساب القيم الإيجابية وتطبيقها في السلوكيات اليومية، بهدف تحقيق الأمن والسلامة للفرد والوطن والأسرة.



من جانبه، أكد خبير التنمية البشرية، أيمن علوي، على أهمية الأمن الفكري، حيث تم التركيز على تحقيق الأمن الفكري حماية لهوية الأمة الإسلامية وعقيدتها، موضحًا أنه يمكن من خلال الأمن الفكري تحصين الشباب في مواجهة دعاة الغلو والتطرف.



وأكد أن تحقيق الأمن الفكري فيه حفاظ على أنظمة الحياة والمجتمع، وبالتالى أمن الوطن وتحقيق أنواع الأمن الأخرى، وأشار خبير التنمية إلى أن مراحل تحقيق الأمن الفكرى تنقسم إلى الوقاية من الانحراف، والمناقشة والحوار، والتقويم، والعلاج.