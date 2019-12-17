-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تذبذب فى أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
أكرم عمران
طباعة
تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسرًا 18.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6796.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09%، رابحًا 457 نقطة ليغلق عند مستوى 4842.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 154.4 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتى عبر 7160 صفقة.

وتراجعت قطاعات البنوك والنفط والغاز ببورصة الكويت بنسبة 0.44%، 0.20%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 7.58%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 7%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.96%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.87%.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

قبرص تستعين بالبحرية الفرنسية والإيطالية لحماية سفنها من "البلطجة التركية"

منذ حوالي 15 ساعة

الحماية المدنية تحاول إخماد حريق مصنع المرج بعد تجدد اشتعال النيران

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

منذ حوالي 18 ساعة

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

الصور

image description

انهيار فنانين وغياب محمد فؤاد.. مشاهد من جنازة المخرج ياسر زايد

image description

محافظ الإسماعيلية يؤكد على تطوير شارع السلطان حسين (صور)

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحتفل بـ"درع التميز"

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

عروس تدمر حفل زفافها بسبب "رقصة العريس مع أمه"

انتصار السيسي: المتحف الداخلي بـ #منتدى_شباب_العالم يعكس الحضارات السبع

أيام زمان

عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه (فيديو)

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

4 طرق طبيعية لضبط السكر بالدم

التوقيت المثالي لسفر الحامل

دراسة جديدة تربط بين تناول الفلفل والوفاة

قبل أعياد الميلاد.. كيف تحمي معدتك من عسر الهضم؟

الرئيس نيوز

ضخ مئات الملايين من الدولارات في أدوات الدين وراء تراجع الدولار

وزيرة الصحة: 16252 جراحة في مستشفيات التأمين ببورسعيد

"لقد فعلها تليجرام".. شتات ألكتروني داعشي بعد حذف "كلاب النار"

أصداء واسعة في الصحافة العالمية لتصريحات السيسي بشأن ليبيا

منوعات

خلق مفاهيم جديدة للإنجاز.. تركى آل الشيخ "صانع الترفيه"

قبل الامتحانات.. طرق مواجهة مشاكل "الرياضيات"

أستراليا: رجال الإطفاء يحذرون من استمرار الحرائق

باحثون يطورون خلايا وقود نظيفة وفعالية منخفضة التكلفة

كشكول

ولي أمر يتضرر من التمييز العنصري بين الطلاب بمدارس النيل

بالصور.. "تعليم بورسعيد" ينظم رحلة تثقيفية للمتحف المصري الكبير ه

جامعة بنى سويف تعلن جاهزيتها لامتحانات الترم الأول

سفاجا الابتدائي النموذجي يحقق التاسع جمهوري في مسابقة الأوائل

إسلام سياسي

بعد فضح الإخوان.. ماذا فعل قادة الجماعة للرد على عاصم عبدالماجد؟

هجوم إخواني على كتاب عن سيرة الشيخ علي جمعة

الجنسية أو اللجوء السياسي.. شباب الإخوان يبحثون عن ملاذ آمن بعيدًا عن قطر

"ماعت" تكشف مخططات أردوغان وميليشيات السراج الإرهابية لاحتلال ليبيا - فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد
ads

الثقافة

ثقافة المنيا تناقش "التنمر والأخطاء والعلاج"

السيرة الذاتية لـ"الإمام المراغي"على طاولة ثقافة المنيا

أدباء وفنانو أبنوب في ملتقى ثقافي فني بمحافظة أسيوط

مناقشة ديوان "مزيكا بتشبه لي" للشاعر محمود فهمي بالمركز الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك