أهدروا 3 ملايين جنيه.. إحالة 4 مسئولين بـ"مصر للبترول" للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 4 مسئولين بشركة "مصر للبترول" للمحاكمة التأديبية؛ بتهمة الإهمال وإهدار المال العام بما يقرب من 3 ملايين جنيه.



وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات في القضية أمام المستشار شريف عبدالعاطي عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين وافقوا على توريد زيوت من شركة "مصر للبترول" لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك دون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه صرف المنتجات البترولية لأحد الأشخاص بلغت قيمتها ما يقرب من 3 ملايين جنيه.



ووافقوا على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانًا في السداد لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة.