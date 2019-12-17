تفتيش قضائي مفاجئ على النيابات والمحاكم

تجري الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل، تفتيشًا مفاجئًا على المحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد تقارير دورية عن تحسين الخدمة وتقييم أعمال الموظفين.



ويتم فحص تقييم الموظفين ومواعيد حضورهم وانصرافهم، وبحث سرعة إنجازهم لمهام عملهم وفحص رصيد الدمغات وقيد المحاضر وسجل الشكاوى، لبحث ترقياتهم أو مجازاتهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.