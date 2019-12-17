برلمانى: الدولة تسعى لتوفير فرصة عمل لكل الشباب

قال النائب محمد هاني الحناوى، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير عمل لائق للشباب بالقرى الأكثر احتياجًا، تأتى فى إطار اهتمام الدولة باستغلال طاقات الشباب وتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح من أجل استغلالهم فى بناء مصرنا الحبيبة.



وذكر الحناوى، أن المشروعات القومية أسهمت فى خفض معدل البطالة إلى 7.8%، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس تأتى للبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى وسوق العمل، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبوها خلال ممارستهم.



وأضاف النائب، أن الدولة دائما ما تهتم بشبابها من أجل بنائهم بشكل صحيح، باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل هذا الوطن، وأن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لرفع معدلات التشغيل، بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.