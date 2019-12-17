المركزى للمحاسبات يوافق على المنحة الأكاديمية الهندية

وافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على المنحة المقدمة من الحكومة الهندية، (27) منحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لحصول الأعضاء على درجتى الماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمى 2020 - 2021 بدولة الهند وذلك وفقًا للشروط التالية:



- أن يكون المتقدم للمنحة من شاغلي مجموعة الوظائف الفنية الرقابية بشرط مضي عامين على التعيين على الأقل.



- يتراوح سن المرشح للحصول على درجة الماجستير من 20 إلى 30 عامًا.



- لا تزيد سن المرشح للحصول على درجة الدكتوراه على 45 عامًا.



- إجادة اللغة الإنجليزية " قراءة وتحدثًا وكتابة ".



- أن يكون موضوع الدراسة فقط في مجالات " المحاسبة أو المراجعة أو تكنولوجيا المعلومات".



- يخضع المتقدم للمنحة لاختبار باللغة الإنجليزية بمقر السفارة الهندية.



- عدم الحصول مسبقًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه علمًا بأن المرشح سيقدم إقرارًا بعدم الاعتذار عن المنحة في حالة قبوله.



- على المتقدمين لنيل درجة الدكتوراه تقديم بحث.



- تقديم إقرار بعدم الحصول على (إجازة خاصة أو إعارة أو استقالة) بعد الحصول على المنحة لمدة خمس سنوات.



وللتسجيل يرجى الرجوع للإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بالجهاز، على أن يتم استيفاء المستندات المطلوبة وذلك في موعد غايته 15 - 1 -2020 بالنسبة للماجستير، و15 - 7 -2020 بالنسبة للدكتوراه.