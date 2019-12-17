حبس عامل 6 أشهر لحيازته أسلحة وذخيرة فى مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمصر القديمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر أحمد صبحي وعمر عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم "فارس. س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز سلاح نارى غير مششخن "فرد روسى"، دون تصريح، كما أسندت له تهمة حيازة ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط دون تصريح.



وكانت البداية عندما تلقى قسم مصر القديمة، بلاغًا يفيد بحيازة المتهم أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه ثم إحالته للمحاكمة الجنائية.