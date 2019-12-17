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حوادث

ارتفاع ضحايا عقار فاقوس المنهار إلى 3 قتلى و7 مصابين

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
الشرقية - رباب حرش :
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أعلنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية أن عدد الضحايا في حادث انهيار عقار، مكون من أربعة طوابق في مركز فاقوس، وصل إلى 10 أشخاص، بينهم 3 حالات وفاة.

وتبين وجود زوجة "سعيد المنياوي"، أحد ملاك العقار، وطفلين أسفل الأنقاض، وتم استخراج جثثهم، بالإضافة إلى 7 آخرين، جارٍ نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وتبين من الفحص أن المنزل ملك "رفعت المنياوي"، وأشقائه، ومكون من أربعة طوابق، وفي الطابق الأول مصنع للحلوى الشرقية، وكان به عمال أثناء الانهيار، وباقي الطوابق شقق سكنية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد بانهيار عقار في شارع عطا الله، فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة رفقة سيارات الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق، وكشف ملابسات حادث انهيار العقار.

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