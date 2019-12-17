طرح الإعلان التشويقى لكليب "الفترة اللى فاتت" لهشام عباس

طرحت اليوم، شركتا "عالم الفن ومزيكا" الإعلان التشويقى للفيديو كليب الجديد للنجم هشام عباس لأغنية "الفترة اللى فاتت" على الصفحات الخاصة وعلى قناة مزيكا، والكليب سيتم طرحه الخميس القادم على يوتيوب، وهو من بين أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة"، الذى تم طرحه الشهر الماضى.



أغنية "الفترة اللى فاتت" من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع، ومن إخراج حازم كتانة، ويقول مطلعها: "الفترة اللى فاتت.. فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة

طول الفترة اللى فاتت.. فى حياتى كانت الدنيا بايظة ومتقفلة

أسيبك إيه مين بس اللى قالك.. لا يا حبيبى شكله شيطان دخلك

روح اسأل قلبك يدلك.. مش حتلاقى مشكلة".