شاهد على انهيار عقار فاقوس: بدون أعمدة ولم يتحمل الصيانة

قال علي سعد، شاهد عيان على انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، في مركز فاقوس بالشرقية، إن سبب الانهيار هو أعمال صيانة وتطوير في مصنع الحلويات الشرقية الكائن بالطابق الأول من العقار.



وأضاف "سعد"، أن المصنع كان يقوم بتركيب سيراميك مما كان يستلزم هدم وحفر في العقار الذي لم يتحمل ذلك لأنه بدون أعمدة وقديم.



وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لاستخراج الجثث والمصابين من تحت أنقاض عقار مكون من أربعة طوابق انهار، صباح اليوم الثلاثاء، في مركز فاقوس.



وتم استخراج 3 جثث و7 مصابين، وتبين من الفحص أن المنزل ملك "رافع المأساوي"، وأشقائه، ومكون من أربعة طوابق، وفي الطابق الأول مصنع للحلوى الشرقية، وكان به عمال أثناء الانهيار، وباقي الطوابق شقق سكنية.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بانهيار عقار في شارع عطا الله، فانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق وكشف ملابسات حادث انهيار العقار.