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مصر

خاص.. الانتهاء من لائحة التأمينات وإصدار الجمعيات الأهلية فى فبراير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، للانتهاء من لائحة قانون الجمعيات الأهلية، مع بداية عام 2020، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن اللائحة أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن لائحة القانون يشارك فى إعدادها عدة أطراف، من ضمنها وزارات التضامن والداخلية والعدل، وتضم 33 مادة، أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.

وأضاف عبدالقوي فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه بمجرد الانتهاء من لائحة القانون سيتم البدء فى توفيق أوضاع 57 ألف جمعية بمجرد إصدار اللائحة، وفقًا لمواد القانون.

وعن أهم بنود القانون، أكد رئيس الاتحاد للجمعيات الأهلية، هو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط، وهو ما يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، كما ينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون، بالإضافة إلى انه في حال تقاعس الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان تقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.

أما عن قانون دمج الدعم، قالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تعتزم ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة تحت مظلة قانون جديد‪ ومن المتوقع إصداره في يناير 2020، 

وأضافت القباج فى تصريحات، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والذين وصل عددهم إلى نحو 14 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها حوالي 28.5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقدي.

فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد وتسليمها لمجلس الوزراء للاطلاع عليها، موضحة أن القانون الجديد يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا، كما يعمل على إعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات، ويصبح لها رئيس مجلس إدارة مستقل عن الوزارة يمنح صلاحيات أكبر فى استغلال أموال التأمينات، تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهم، من خلال إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال بصندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه سيتلافى التشابك مع الخزانة العامة للدولة وتدني عوائد الاستثمار، كما أنه سيتم إعفاء العمالة غير المنتظمة من حصة صاحب العمل، وسيتحمل الحصة نظام التأمين الاجتماعى بدلًا منه للتشجيع على الدخول فى منظومة التأمينات.

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