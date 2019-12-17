حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة فى القليوبية

عقد محافظ القليوبية اجتماعًا موسعًا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة، لمناقشة جدول الأعمال بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء، والمستشار القانوني للمحافظة ومديري إدارة المرور والمرافق ومدير إدارة الإعلانات.



ومن جانبه، أكد المحافظ أنه يجب مراجعة تصميم الإعلان بكل دقة قبل الموافقة على وضعه، مشيرًا إلى ضرورة إزالة كافة الإعلانات المخالفة والقضاء على عشوائية الإعلانات ومخالفتها تمامًا وإزالة الإعلانات لغير الجادين الذين لم يتقدموا بسداد أقساط الإعلان المقررة طبقًا للقانون.



وشدد على التعامل بمساواة كاملة ومعايير ثابتة وموحدة مع الجميع، مشيرًا إلى أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة للنفع العام بقدر تنظيم هذه المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.



وتم عرض إجمالي المبالغ المحصلة من الإعلانات بكل وحدة محلية للمركز أو المدينة أو الحي، كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من الوكلاء وأصحاب الشركات والتي تتضمن الرسالة الإعلانية بها إرشادات قومية خاصة بالصحة العامة والنظافة.



ووجه المحافظ أيضًا بالطرح عن طريق المزاد العلني للجميع إعمالا لمبدأ الشفافية والعدالة وتطبيق القانون، كما وجه بمشاركة مراكز معلومات التنمية المحلية بنطاق المحافظة للعمل على حصر الإعلانات بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالتنسيق مع مسئولي الإعلانات في كل منها.